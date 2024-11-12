2024/25 赛季波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 塔图姆男子速干球衣

¥699

一切都源自波士顿。 从早期的标志性球员到当代优秀篮球运动员，凯尔特人队的历史可追溯到上一世纪，历经多次夺得总冠军，收获了数代球迷。 2024/25 赛季波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 塔图姆男子速干球衣保留去年的设计细节，延续对篮球运动起源的致意，同时致敬 Nike 品牌的迭代变迁和此项运动的辉煌未来。

  • 显示颜色： 黑/专业绿/行动绿
  • 款式： FQ4335-011

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