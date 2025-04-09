2024/25 赛季洛杉矶快船队 (James Harden) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣彰显这座城市对篮球的热爱，这是一种深入社群文化和快船队的深厚感情。该球衣由著名艺术家兼快船队球迷乔纳斯·伍德 (Jonas Wood) 精心打造，设计灵感源自 80 年代快船队球衣，又巧妙融入洛杉矶篮球文化的现代独特元素。

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