2024/25 赛季洛杉矶湖人队卢卡·东契奇 (Luka Dončić) Icon Edition
Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣
10% 折让
穿上 2024/25 赛季洛杉矶湖人队卢卡·东契奇 (Luka Dončić) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣，打造专业风范造型。球衣采用湖人队配色和标志设计，与卢卡·东契奇征战赛场所穿的战袍相呼应。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： IQ4147-728
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
