2024/25 赛季洛杉矶湖人队 City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤

¥499

湖人队不仅仅是一支篮球队，只要一上场，就会拉开一幕幕壮观的名场面。其高水准的比赛表现，无一不扣人心弦、让人叹为观止。2024/25 赛季洛杉矶湖人队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤旨在致敬这支球队的辉煌征程：从 1960 年起步，一路走来成为家喻户晓的球队，带来其专属的“湖人秀场”。

  • 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： FQ4410-504

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