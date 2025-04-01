湖人队不仅仅是一支篮球队，只要一上场，就会拉开一幕幕壮观的名场面。其高水准的比赛表现，无一不扣人心弦、让人叹为观止。2024/25 赛季洛杉矶湖人队 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 詹姆斯大童（男孩）速干球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从 1960 年起步，一路走来成为家喻户晓的球队，带来其专属的“湖人秀场”。

显示颜色： 全域紫

款式： IF2401-504