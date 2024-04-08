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      2024/25 赛季英格兰队主场球迷版

      Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣

      ¥499

      英格兰队有着丰厚的历史底蕴，为这支球队打造球衣时自然要秉持致敬传统这一设计理念。 2024/25 赛季英格兰队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣延续一贯的白色配色。 以 1872 年经典白色球衣为蓝本，融入条纹袖口和后领内里镶边，旨在向 1966 年带领球队夺冠的传奇人物的不凡风范致敬。

      • 显示颜色： 白色/空间蓝
      • 款式： FJ4410-100

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