2024/25 赛季英格兰队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣将传统与革新和谐相融。巧妙糅合经典红蓝元素，打造出一款暗紫色球衣，旨在向球队的历史致敬，同时致敬球队的未来。侧边拼接结合其他独特细节，进一步展现英格兰足球新风尚。

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