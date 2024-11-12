2024/25 赛季菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 德文布克男子速干球衣

¥699

全域紫
全域紫

你期待已久的复古时光悄然来袭。2024/25 赛季菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 德文布克男子速干球衣的设计灵感源自彻底革新全明星赛的经典队服，即 1995 年的 NBA 全明星赛队服。没错，就是它。这款球衣饰有 70 年代和 80 年代复古风格字样，向经典全明星赛以及 Nike 品牌在篮球历史上的辉煌时刻致敬。

  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： FQ4356-504

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