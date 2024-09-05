2024/25 赛季葡萄牙队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣致意葡萄牙的深厚传统，打造出颇具辨识度的赛场造型。这款球衣采撷葡萄牙国旗的活力配色，为球队精彩纷呈的红绿主场球衣系列再添瞩目一笔。后领内侧融入匠心细节，致敬现役球队的凝聚力和团结精神。

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