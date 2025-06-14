2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics
Nike NBA Swingman Jersey 婴童球衣
¥269¥39932% 折让
Nike Hardwood Classics 系列旨在致敬金州勇士队过往球衣。2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics Nike NBA Jersey 婴童球衣采用网眼布面料，帮助小小运动员保持清爽透气。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF8155-100
2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics
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Nike Hardwood Classics 系列旨在致敬金州勇士队过往球衣。2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics Nike NBA Jersey 婴童球衣采用网眼布面料，帮助小小运动员保持清爽透气。
产品细节
- 下摆饰有梭织运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF8155-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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