2024/25 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣，旨在向旧金山标志性的金门大桥致意。金门大桥象征着这座城市坚韧与创新的品质。该球衣从这座桥的独特设计和历史中汲取灵感，体现了勇士队和湾区团结进取的精神。

显示颜色： 大学深蓝

款式： IF2400-419