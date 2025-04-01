2024/25 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣

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2024/25 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣，旨在向旧金山标志性的金门大桥致意。金门大桥象征着这座城市坚韧与创新的品质。该球衣从这座桥的独特设计和历史中汲取灵感，体现了勇士队和湾区团结进取的精神。

  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： IF2400-419

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