第 1 张图片，共 2 张图片
2026/27 赛季法国队
Nike Academy 足球
¥269
售罄：
此配色当前无货
2026/27 赛季法国队 Nike Academy 足球采用革新 OmniSculpt 技术，结合球皮凹槽设计，有助空气在球体周围流动，实现准确的飞行轨迹，助你屡破球门。
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ7566-498
2026/27 赛季法国队
¥269
2026/27 赛季法国队 Nike Academy 足球采用革新 OmniSculpt 技术，结合球皮凹槽设计，有助空气在球体周围流动，实现准确的飞行轨迹，助你屡破球门。
其他细节
Nike OmniSculpt 技术采用模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹
产品细节
- 球皮融入出色纹理，在传球、射门和带球时缔造稳定的触球体验
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ7566-498
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。