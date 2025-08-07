Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 女子 Oversize 风速干长袖上衣
15% 折让
PerfectStretch 四向弹性精制面料质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。这款 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 女子 Oversize 风速干长袖上衣时尚利落，可导湿速干，为你缔造充裕的活动空间和舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HQ0237-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 隐藏式按扣开襟设计，塑就简约外观
产品细节
- 后领设有经典挂环
- 局部皱裥弹性袖口搭配按扣
- 左侧胸部口袋设计
- 下摆两侧开衩设计
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
