 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干长裤 - 黑/黑/暗烟灰

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干长裤

10% 折让

Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干长裤采用标准版型，搭配两侧加长褶裥，营造休闲穿着感受；添加挂环，便于悬挂收纳。


  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： IF2124-010

Nike 24.7 PerfectStretch

10% 折让

Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干长裤采用标准版型，搭配两侧加长褶裥，营造休闲穿着感受；添加挂环，便于悬挂收纳。

导湿速干，干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

三口袋设计

两个侧边口袋搭配一个后身拉链口袋，便于安全储物。 

其他细节

  • 弹性腰部搭配腰带环，缔造稳固贴合感
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • 腰部左侧接缝处搭配经典挂环设计
  • 正面拉链门襟搭配钩扣设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： IF2124-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。