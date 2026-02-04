Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干长裤
10% 折让
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干长裤采用标准版型，搭配两侧加长褶裥，营造休闲穿着感受；添加挂环，便于悬挂收纳。
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： IF2124-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干长裤采用标准版型，搭配两侧加长褶裥，营造休闲穿着感受；添加挂环，便于悬挂收纳。
导湿速干，干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
三口袋设计
两个侧边口袋搭配一个后身拉链口袋，便于安全储物。
其他细节
- 弹性腰部搭配腰带环，缔造稳固贴合感
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- 腰部左侧接缝处搭配经典挂环设计
- 正面拉链门襟搭配钩扣设计
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
