Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT 女子保暖马甲采用双面穿设计，带来温暖舒适的穿着体验。Therma-FIT 技术结合轻盈合成材质填充物，有效锁住热量，而不增加滞重感。 Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： HV3649-104

Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT 女子保暖马甲采用双面穿设计，带来温暖舒适的穿着体验。Therma-FIT 技术结合轻盈合成材质填充物，有效锁住热量，而不增加滞重感。 Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。

保暖技术

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 合成材质填充物，有效御寒保暖。

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 隐藏式按扣扣合设计
  • 正面下摆搭配经典挂环设计
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
