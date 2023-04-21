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      Nike 470ml TR HyperCharge Straw

      水壶

      ¥179

      多色/数码粉/煤黑/白色
      多色/缬草蓝/煤黑/微玫瑰红
      多色/清透色/荧光黄/黑

      Nike 470ml TR HyperCharge Straw 水壶采用耐用抗震塑料打造。创新滑动式按钮设计，可单手打开，方便在出行途中轻松补充水分。

      • 显示颜色： 多色/数码粉/煤黑/白色
      • 款式： AC4250-916

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