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      Nike 472ml SS HyperCharge Twist

      水壶

      ¥269

      Nike 472ml SS HyperCharge Twist 水壶采用耐用保温的不锈钢打造，帮助饮品保持冰凉。

      • 显示颜色： 多色/浅青色/冷灰/白色
      • 款式： AC4430-946

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