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      Nike 472ml T1 Flow Swoosh

      水壶

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      Nike 472ml T1 Flow Swoosh 水壶采用耐穿 Tritan™ 材料，搭配 SwitchFlow 壶嘴，为你缔造出色耐用性和轻松的饮水体验。人体工学抓握凹槽设计，在奔跑过程中带来便利的携带体验。

      • 显示颜色： 煤黑/狼灰
      • 款式： AC3499-093

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