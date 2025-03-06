Nike 6.0 Piedmont

双肩包

¥299

黑曜石色/水鸭青/浅复古蓝
游戏宝蓝/山峰白/火山岩红

Nike 6.0 Piedmont 双肩包：经典耐用



Nike 6.0 Piedmont 双肩包采用再生材料，以经典风格设计绽放穿越时空的魅力。丰富包袋和衬垫设计打造多元存储空间，舒适方便。

其他细节

  • 拉链主袋打造宽敞的内部储物空间
  • 外部拉链袋便于快速探取和存放
  • 可调式软垫背带，舒适贴身

产品细节

  • 尺寸：32 厘米（长） x 16厘米（宽） x 44 厘米（高）
  • 面料：聚酯纤维。里料：聚酯纤维
  • 显示颜色： 黑曜石色/水鸭青/浅复古蓝
  • 款式： BA3275-433

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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