Nike A.C.E. 女子运动鞋融入美学设计，厚实舒适，展现时尚风采。刺绣细节与合成翻毛皮，增添点睛之笔；鞋口搭配柔软里料，营造舒适感受。


  • 显示颜色： 帆白/灰石板蓝/湖蓝/帆白
  • 款式： FV2485-106

其他细节

  • 合成材质鞋面融入打孔设计，经久耐穿，透气贴合
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。