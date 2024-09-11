穿上 Nike A.P.S. Dri-FIT 男子速干梭织百搭长裤，从容应对不同训练挑战。其出自 Axis Performance System 系列，根据运动员的运动解析匠心打造，提供出色性能和非凡舒适感受。标准版型搭配弹性耐穿面料，助你在从腿部摆动到深蹲的过程中保持舒适、心无旁骛。还配有口袋，可安全存放手机、钥匙或卡片。

显示颜色： 黑/煤黑

款式： FN3015-010