Nike A.P.S. Dri-FIT 男子速干百搭短裤专为跑步、训练和瑜伽设计，旨在提升运动表现。 其出自 Axis Performance System 系列，根据运动员的运动解析匠心打造，提供出色性能和非凡舒适感受。 顺滑的导湿速干面料可自如伸展，令你自信迈步，全速前进。 设有 4 个拉链口袋，便于在训练之际随时随地存放随身物品。

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