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      Nike A.P.S.

       Dri-FIT ADV 男子速干隐藏汗渍百搭短裤

      ¥499

      Nike A.P.S. Dri-FIT ADV 男子速干百搭短裤出自 Axis Performance System 系列，采用优质高弹面料，质感顺滑，缔造无拘运动体验。导湿速干技术结合 Nike Stealth Evaporation 技术，有助隐藏汗渍。

      • 显示颜色： 军械深海蓝/黑
      • 款式： FV8699-478

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