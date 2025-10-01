 
Nike Academy 足球健身包 - 浅宝石蓝/亮深红/黑

Nike Academy

足球健身包

10% 折让

Nike Academy 足球健身包采用轻盈设计，搭配抽绳封口，方便在出行途中快速存取物品。拉链前袋，便于单独收纳小物件。


  • 显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑
  • 款式： DA5435-425

便捷储物，装备专属

其他细节

  • 梭织材料，轻盈耐用
  • 主袋收紧设计，方便存取装备
  • 正面下部设有网眼布拼接设计，营造出色透气性
  • 正面拉链口袋，令基本装备触手可及

产品细节

  • 尺寸：50 x 36 x 6 厘米
  • 容积：约 18 升
  • 克重：约 207 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑
  • 款式： DA5435-425

