Nike Academy

足球

¥139
¥199
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Nike Academy 足球采用纹理球皮设计，缔造出众运球表现；高对比度图案，提升可见度；模压凹槽营造准确控球表现，塑就心无旁骛的比赛体验。

  • 显示颜色： 白色/怒火蓝/冰川蓝
  • 款式： FZ2966-101

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