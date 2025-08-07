 
Nike Academy 足球 - 白色/海洋深蓝/爆炸粉

Nike Academy

足球

15% 折让

Nike Academy 足球采用纹理球皮设计，缔造出众运球表现；高对比度图案，提升可见度；模压凹槽营造准确控球表现，塑就心无旁骛的比赛体验。


  • 显示颜色： 白色/海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： FZ2966-105

其他细节

  • Nike Aerowsculpt 技术采用模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹
  • 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
  • 球皮融入出色纹理，在传球、射门和运球时缔造稳定的触球体验

产品细节

  • 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 白色/海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： FZ2966-105

