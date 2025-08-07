Nike Academy
足球
15% 折让
Nike Academy 足球采用纹理球皮设计，缔造出众运球表现；高对比度图案，提升可见度；模压凹槽营造准确控球表现，塑就心无旁骛的比赛体验。
- 显示颜色： 白色/海洋深蓝/爆炸粉
- 款式： FZ2966-105
其他细节
- Nike Aerowsculpt 技术采用模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
- 球皮融入出色纹理，在传球、射门和运球时缔造稳定的触球体验
产品细节
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 白色/海洋深蓝/爆炸粉
- 款式： FZ2966-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
