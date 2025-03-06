Nike Academy Team

双肩包

¥349

就算天气不佳，你也依然能坚持训练。Nike Academy Team 双肩包可以放在地面或挂在栅栏上，还可用正面口袋收纳球类装备，助你应对不太理想的比赛和训练条件。包罩搭载 Nike Storm-FIT 技术，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。

  • 显示颜色： 余烬红/黑/极光绿
  • 款式： DV0761-850

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