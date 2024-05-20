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      Nike Academy Team

      双肩包

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      黑/落日紫/黑
      黑/黑/金属金币色

      就算天气恶劣，你也依然能坚持训练。Nike Academy Team 双肩包可以放在地面或挂在栅栏上，还可用正面口袋收纳球类装备，助你应对不太理想的比赛和训练条件。包罩搭载 Nike Storm-FIT 技术，增加包覆效果，帮助抵御不良天气；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。

      • 显示颜色： 黑/落日紫/黑
      • 款式： DV0761-017

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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