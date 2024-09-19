Nike Academy

Therma-FIT 大童足球手套（1 副）

¥169

面对寒冷天气，无需放慢步伐。Nike Academy Therma-FIT 大童足球手套（1 副）采用 Therma-FIT 技术，令双手保持温暖；柔韧手套口，稳固贴合，帮助锁住热量。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HF0547-011

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