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      Nike Academy Warrior

      Therma-FIT 男子冬季款足球长裤

      ¥449

      快要训练了，你迫不及待地想上场。别忘了穿上 Nike Academy Warrior Therma-FIT 男子冬季款足球长裤。该长裤采用加绒针织面料，搭配标准版型和锥形裤管设计，助你在冷天训练时畅享温暖。口袋可供存放所需物品，裤脚外侧拉链设计方便穿脱，令你快速上场。

      • 显示颜色： 黑/煤黑
      • 款式： FB6815-010

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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