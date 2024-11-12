快要训练了，你迫不及待地想上场。别忘了穿上 Nike Academy Winter Warrior Therma-FIT 男子加绒足球长裤。该长裤采用加绒针织面料，搭配标准版型和锥形裤管设计，助你在冷天训练时畅享温暖。口袋可供存放所需物品，裤脚外侧拉链设计方便穿脱，令你快速上场。

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