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      Nike ACE Summerlite

      女子高尔夫球鞋

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      复古经典，升级演绎。Nike ACE Summerlite 女子高尔夫球鞋采用轻薄柔韧覆面，锐意升级元年款网眼布设计，打造出众外观。融入柔软精细的里料，畅享非凡舒适的穿着体验。此外，革新抓地底纹既保持了设计的轻盈，又提升抓地力。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DA4117-024

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