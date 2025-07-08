Nike ACG
大童机能风马甲
10% 折让
如何开启冒险之旅？ Nike ACG 大童机能风马甲采用宽松版型结合轻盈锦纶面料，经久耐穿，助你轻松驾驭户外冒险。 此外，该马甲配备七个口袋和一个可拆卸口袋，助你有序收纳物品，无需额外携带包袋，轻装上阵。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： HJ0676-011
其他细节
- 不易撕裂锦纶面料，轻盈耐穿
- 衣身下部设有四个翻盖口袋和两个拉链口袋，结合一个胸前口袋，提供充裕的储物空间
- 三角形拉链袋可通过可拆卸钩环挂放，方便携带
- 宽松版型结合全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 刺绣轮廓贴片
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
