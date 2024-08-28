Nike ACG

女子拒水高腰短裤

¥379
¥549
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Nike ACG 女子拒水高腰短裤采用拒水面料，令你保持干爽，轻松应对大大小小的探险挑战。以宽松版型结合轻盈高腰设计，是追求宽松舒适穿着感受的理想之选。

  • 显示颜色： 浅军械蓝/山峰白
  • 款式： FN1959-440

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

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