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      Nike ACG

      幼童机能风背带裙

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      Nike ACG 幼童机能风背带裙采用梭织面料制成，既实穿又可爱。 可调节肩带内侧搭配纽扣扣合；胸前口袋和侧边口袋均配有拉链，可安全收纳小物件；背面腰部中央采用弹性设计，两侧设有可调节织带，结合魔术贴粘扣，塑就恰到好处的贴合感；A 字型剪裁和侧边开衩设计，营造无拘运动体验。 玩耍时搭配紧身裤穿着，亦可内搭T恤，提供周全包覆。

      • 显示颜色： 铁架黑
      • 款式： FQ8079-015

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