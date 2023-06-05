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      Nike ACG

      幼童马甲

      ¥499

      Nike All Conditions Gear 系列以时尚、实用为设计理念。Nike ACG 幼童马甲采用匠心设计，打造出色佳选单品。采用轻盈锦纶梭织面料，彰显户外运动风范；全长拉链开襟设计，便于轻松调节造型；多个实用口袋搭配魔术贴粘扣设计，方便安全收纳孩子在探险时携带或淘到的小物件。背面透气网眼镶嵌设计，帮助身体保持清爽舒适，塑就叠搭佳选，助力轻松畅行。

      • 显示颜色： 君王
      • 款式： FQ0475-813

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