Nike ACG

男子速干长袖T恤

¥449

黑
浅土褐

Nike ACG 男子速干长袖T恤灵感源自阿拉斯加州，采用 Dri-FIT 技术，有效导湿速干。 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。 厚实面料垂坠挺括，富有结构感。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FZ6705-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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