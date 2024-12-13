ACG Air Deschutz+

男/女凉鞋

¥379
¥549
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穿上 ACG Air Deschutz+ 男/女凉鞋，无论是城市徒步、攀越峡谷，还是漫步沙滩，皆可轻松驾驭。采用透气材料和柔软缓震配置，结合耐穿户外风格设计，演绎经典 90 年代外观。固定带设计结合大自然元素，塑就个性风范。

  • 显示颜色： 日晕黄/朱红/惊喜可可色/行动葡萄紫
  • 款式： DO8951-700

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