Nike ACG Air Exploraid

男子复古户外运动鞋

¥899
¥999
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Nike ACG Air Exploraid 男子运动鞋再度回归，从 20 世纪 90 年代的 ACG 档案中汲取灵感，助你玩转潮流高阶，从街头到户外瞩目随行。采用匠心系带设计，提供出众包覆感和稳定性。中底采用出色包覆设计，同时搭载 Nike Air 缓震配置，铸就非凡缓震效果。ACG 标志和凸纹橡胶外底伴你行山踏野，尽释“勇往直前”的户外探索精神。

  • 显示颜色： 浅野芒果黄/乌紫/激光紫红/大学金
  • 款式： FV2925-600

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