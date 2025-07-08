Nike ACG "Black Iguana"
可拆卸男子马甲
21% 折让
Nike ACG "Black Iguana" 男子马甲采用机能风设计，专为炎热潮湿的野外条件打造，缔造舒适穿着感受。 衣身下部可通过拉链拆卸，方便携带，助你从容应对日常挑战。
- 显示颜色： 大学灰/大学灰/足球灰
- 款式： HJ2878-009
Nike ACG "Black Iguana"
21% 折让
Nike ACG "Black Iguana" 男子马甲采用机能风设计，专为炎热潮湿的野外条件打造，缔造舒适穿着感受。 衣身下部可通过拉链拆卸，方便携带，助你从容应对日常挑战。
出众装备
该马甲经久耐穿，灵感源自 ACG 设计师与生物学家合作，为蜥蜴打造时尚小马甲的真实故事。 确切来说，这里说的蜥蜴是指牙买加鬣蜥。 生物学家们需要一件马甲，能让蜥蜴在野外舒适自然地佩戴无线电发射器。 曾被认定灭绝近半个世纪的牙买加鬣蜥，在马甲项目的助力下，从灭绝边缘被拯救回来。
整装待发，开启探险
这款马甲经久耐穿，配有口袋，可满足不同需求。 正面翻盖口袋，便于安全收纳物品；背面网眼布口袋，可存放其他物件。 衣身下部可通过拉链拆卸，并用背面织带固定带斜挎于胸前，打造轻松出行体验。 胸前添加小型魔术贴粘扣式固定带，背面配有三角钩环，提升实用性。
灵感源自哥斯达黎加
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。
其他细节
- 宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 胸部中央 G 形钩扣设计，带来快速扣合体验，并可根据个人偏好进行调整
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 背面刺绣 ACG 贴片
- 内置“Black Iguana”故事贴片
- 袖窿包边设计
- 面料：95% 锦纶/5% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。里料拼接：95% 锦纶/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/大学灰/足球灰
- 款式： HJ2878-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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