Nike ACG "Canwell Glacier"

Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒夹克

¥1,019
¥1,299
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Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒夹克以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，采用柔软舒适的仿羊羔绒面料，可有效御寒。衣身采用宽松剪裁，下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。

  • 显示颜色： 卡其/山峰白
  • 款式： FV8654-247

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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