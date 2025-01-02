Nike ACG "Chena Vortex"

Storm-FIT ADV GORE-TEX 2L 男/女防风防水滑雪服

¥2,969
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浅土褐/煤黑/山峰白
煤黑/煤黑/山峰白

Nike ACG "Chena Vortex" Storm-FIT ADV GORE-TEX 2L 男/女防风防水滑雪服专为户外运动爱好者匠心打造，助力轻松驾驭严寒和湿雪天气。 防风防水 GORE-TEX 面料有助抵御风雨，令你畅享舒适感受，从容欣赏周边美景。

  • 显示颜色： 浅土褐/煤黑/山峰白
  • 款式： FV8892-104

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