探险之旅，等你开启。Nike ACG "Cinder Cone" 男子拒水夹克采用轻盈拒水面料制成，助你轻松应对挑战。专为温暖季节的突变天气匠心打造，在不使用时可轻松收纳。Cinder Cone 设计旨在致敬火山渣锥，即夏威夷知名火山冷却后的熔岩自然堆积而成的山丘。

显示颜色： 黑/煤黑/山峰白

款式： DB0979-015