Nike ACG "DAYMAX"

斜挎包

¥449

Nike ACG "DAYMAX" 斜挎包采用匠心设计，令基本物品触手可及。该斜挎包专为现代探险家打造，设有主袋和正面口袋，营造安全收纳空间，便于轻松存取随身小物件。

  • 显示颜色： 黑/大学灰/大学灰
  • 款式： HJ8180-010

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