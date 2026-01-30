Nike ACG "Delta River"
Dri-FIT ADV 男子速干长袖上衣
25% 折让
全天候装备，穿上就去野。Nike ACG "Delta River" Dri-FIT ADV 男子速干长袖上衣采用精制面料，搭配导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 安全橙/浅黄褐
- 款式： FV8907-819
Nike ACG "Delta River"
25% 折让
全天候装备，穿上就去野。Nike ACG "Delta River" Dri-FIT ADV 男子速干长袖上衣采用精制面料，搭配导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 锦纶、羊毛和聚酯纤维等混纺面料，柔软非凡，温暖舒适
产品细节
- 后领内里镶边设计
- 大身整体成分：50% 锦纶/28% 羊毛/20% 聚酯纤维/2% 其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 安全橙/浅黄褐
- 款式： FV8907-819
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。