穿上 Nike ACG "Devastation Trail" Dri-FIT 大童防晒速干上衣，开启探险之旅。该上衣采用导湿速干的顺滑梭织面料，具备防紫外线等实用功能，后身搭配透气开口设计，衣袖可卷起并扣住。添加 4 个便捷口袋，助你随时随地轻松出行。

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