Nike ACG "Devastation Trail"

Dri-FIT 大童户外防晒透气速干上衣

¥469

穿上 Nike ACG "Devastation Trail" Dri-FIT 大童防晒速干上衣，开启探险之旅。该上衣采用导湿速干的顺滑梭织面料，具备防紫外线等实用功能，后身搭配透气开口设计，衣袖可卷起并扣住。添加 4 个便捷口袋，助你随时随地轻松出行。

  • 显示颜色： 军械深海蓝/油绿/黑/波罗的海蓝
  • 款式： FN9220-478

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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