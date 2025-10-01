Nike ACG
Dri-FIT 速干轻便型头带（1 条）
10% 折让
别让汗水或头发妨碍你漫长而艰辛的户外探险之旅。Nike ACG Dri-FIT 速干轻便型头带（1 条）搭载导湿速干技术，令头部保持舒适。在这阳光灿烂的日子，就该在户外尽情享受。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： HF9186-012
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽，舒适和专注
产品细节
- 37% 莱赛尔纤维/37% 锦纶/16% 氨纶/10% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
