Nike ACG Dri-FIT ADV

女子速干T恤

¥209
¥299
30% 折让

蒸气绿/山峰白
山峰白/黑

Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干T恤作为基础单品，兼具柔软质感和出众性能，可单穿或叠搭，助你轻松应对日常挑战。Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

  • 显示颜色： 蒸气绿/山峰白
  • 款式： FD2717-376

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。